英國發表香港半年報告 陸：更堅定推進「港版國安法」

英國外交部昨日向國會提交新一份「香港半年報告」，英外相拉布指出，任何解決香港社會動盪的方案必須來自香港，要求北京重新考慮「港版國安法」。大陸外交部發言人華春瑩對此說，外部勢力越是對香港事務橫加干涉，陸方推進「港版國安法」的決心越是堅定不移。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸今日舉行外交部例行記者會，會上華春瑩對英國的「香港半年報告」作如上回應。

華春瑩說，陸方對英國定期發表的這份報告，干涉香港事務的做法，表示強烈不滿。香港事務是中國內政，任何外國組織或個人都無權干預。英國對香港無主權，無治權，無監督權，也不存在所謂責任。關於「港版國安法」，陸方已經多次闡明嚴正立場。

華春瑩強調，大陸全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移。香港是中國的香港，英國應該正視現實，尊重中國主權安全和統一，停止以任何方式干預香港事務。外部勢力越是對香港事務橫加干涉，陸方推進香港國安立法的決心越是堅定不移。