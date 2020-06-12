馬紹章：蔡總統主張的台灣共同體，你找到了嗎？

海基會前副董事長馬紹章今（12）日在遠見華人精英論壇撰文指出，蔡英文總統在五二０就職演說中，開宗明義提到「台灣共同體」這個概念，但與其修憲，蔡政府不如從包容性、共同性與尊重這三大核心要素，一磚一瓦來搭建台灣共同體。

馬紹章指出，蔡英文不是提出共同體概念的第一人，李登輝及謝長廷都提過，許信良也曾提出新興民族論，時間過了20餘年後，無可諱言，台灣人意識增強了，比例增加了。蔡英文此時再提出台灣共同體的概念，從她的演說脈絡來看，她認為台灣已形成了一個共同體，她並以防疫表現來佐證她的看法。然而，真正的台灣共同體，我們找到了嗎？或者它是在走向深化，還是正在自我弱化呢？

馬紹章表示，如果誤解共同體的概念，抓不到核心要素而來形塑共同體，結果不是台灣共同體的形成或強化，而是逆向的撕裂或弱化。或者說，錯誤的共同體概念，反而與共同體的目標背道而馳，你愈追求，它就離得愈遠！

他認為，台灣共同體的第一個核心要素是包容性，追求台灣共同體，必須在包容性的引領下找出彼此共同珍惜的最大公約數，而不是在區分我群與他群的基礎上強化我群意識，最後造成我群與他群的對立。

第二要素是共同性。以台灣來說，宗教不具備共同性的條件，但民主制度、中華民國國號則是目前已知最大的公約數，如果捨此而他求，恐怕找不到新的共同性，卻毀了原來的共同性。

第三要素是尊重。自蔡英文執政後，鬥爭的氣氛的濃厚，台灣民主已千瘡百孔，獨立機關不獨立，公正機構不公正，媒體、學術界也被顏色嚴重污染。台灣現在政治舞台上，語言只怕不夠惡毒，下手只怕不夠狠心，「尊重」兩個字只剩下在字典裡找得到而已。

馬紹章在文末表示，蔡英文如果想建構或強化台灣共同體，與其修憲，不如從這個三個要素一磚一瓦來搭建。