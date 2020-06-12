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疫情再傳警訊！北京又新增2例新冠肺炎確診病例

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為北京地鐵6號線近日景象。（中新社）
圖為北京地鐵6號線近日景象。（中新社）

北京市12日下午召開的疫情防控記者會宣布，北京市豐台區又新增2例新冠肺炎確診病例，兩人為同一單位員工，目前已轉至定點醫療機構。這已經是北京連續第二天傳出本土確診病例。

北京長達56天無新增確診病例，在11日宣告終止。北京在當天下午舉行的疫情防控記者會上通報，北京市西城區新增1例確診病例。該名患者為52歲男性，北京市人。

面對疫情出現重大變化，北京市委書記蔡奇11日下午在北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議上指出，當日這起新增病例給大家敲響了警鐘：疫情風險隨時隨地存在，常態化防控容不得半點鬆懈。

蔡奇要求，要從嚴從快開展病例流調溯源，追溯時間要足夠長，密切接觸範圍要足夠準，確保不漏一人。

這場會議並強調，要加強「外防輸入」工作，繼續動態關注中高風險地區變化，對其來京人員嚴格落實管控措施。機場、火車站、進京檢查站要加強健康監測。同時要加強宣傳，引導北京市民增強個人防護意識，科學佩戴口罩，保持社交距離。

北京 疫情 新冠肺炎

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