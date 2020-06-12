美共和黨提案制裁中共官員 汪洋與韓正被點名

美國共和黨十日發表一份國家安全戰略報告，提出要對踐踏人權的中國大陸官員和機構進行制裁，制裁對象包含中共中央政治局常委汪洋與韓正。

據美國之音報導，這份國家安全報告名為「強化美國以及應對全球威脅」，該份報告長達115頁，這是由美國會約150名議員組成的「共和黨研究委員會」提出，報告第一部分即為如何應對美國頭號威脅中共。

報告指出，在抵制中國大陸侵犯人權行為的措施中，習近平領導下的威權政府對大陸內部，以及世界各地的自由和人權都構成威脅。報告建議採用「史上最嚴厲的制裁措施」，制裁為侵犯和踐踏人權負責的中國官員，包括負責大陸全國政協主席汪洋和以及負責港澳事務的中共政治局常委韓正。

除了汪洋與韓正，報告書列出一張中國共產黨組織結構圖，建議制裁的對象還有全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍；中共西藏黨委書記吳英杰、新疆黨委書記陳全國、香港中聯辦主任駱惠寧。

報告書建議制裁的政府部門則有中共中央統戰部及其轄下的海外聯絡局、台灣工作辦公室、香港工作辦公室、國家宗教事務局。

報告建議要從五個方面反擊中國大陸。第一，抵制中國大陸的工業間諜活動、盜竊智慧財產權以及其他惡意的經濟行為。第二，制止中國大陸的惡性政治影響和虛假資訊宣傳運動。第三，抵制中國大陸的侵犯人權行為。第四，應對中國大陸的全球軍事現代化。第五，加強在印度太平洋地區的聯盟。