張亞中：「香港人道救援方案」沒有廣泛民意基礎

台大政治系教授、孫文學校校長張亞中在大陸媒體上撰文，指出「香港人道救援方案」是民進黨在美國與激進台獨壓力下所制定，並沒有廣泛民意基礎，對台灣多數民眾而言，或許會同情，但不見得喜歡遷入的香港青年介入台灣的家務事。

張亞中在大陸官媒環球時報上撰文，指出台灣社會對香港局勢關心是一回事，但是讓暴力的港獨分子來台灣又是另一回事。蔡英文總統了解這點，因此在反送中時期，即使多名港獨青年到台灣，盼蔡能夠提供政治協助，但是蔡英文皆僅表示口頭關心，但沒有實際作為，更不願視他們為政治難民。

張亞中表示，「港版國安法」的消息披露後，美國方面的動作很大，蔡英文又已連任，因而也必須有些動作作為回饋，為此頒布「香港人道救援行動方案」。

張亞中接著分析可能因此會離開香港的人。他說，在北京眼中，是那些要「光復香港、時代革命」的港獨及暴力分子，他們要的不是自由民主，而是香港獨立與顛覆政權。「港版國安法」實施後，外國勢力沒有立足點，他們少了支撐，擔心被算帳，只能選擇離開香港。

至於有哪些人會離港來台？張亞中認為，應是以參與暴力行動的青年人居多。他們如果來台，等同失去原有的戰場，港府應會很高興少了這些鬧事者。

張亞中表示，這群離港者的習性及為了證明自己的存在意義，他們肯定會不甘寂寞，與台獨為伍，推動蔡英文與民進黨拉高「抗中」態勢，介入台灣內部的政治鬥爭和社會對抗。

張亞中指出，台灣其實沒有廣泛的民意支持「香港人道救援方案」，而那些激進的政治運動分子，除非從此低調過日子，否則終究也會瞭解，兩岸關係難解的台灣並不是他們的理想家園，他們最終將不得不再次選擇離去。畢竟，美國等西方國家才是他們最想去的地方。