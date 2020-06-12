國泰航空5月載客量大減逾99% 平均每天僅600人

國泰航空公布5月客貨運數據，其中客運量較去年同期大減99.4%，全月只有1.84萬人次，載客量不到去年同月的1%，平均每日載客量僅約600人。累計今年前五個月，載運乘客人次也較去年同期少了71.2%。

貨運方面，運載率上升9.1個百分點至73%，運力下跌37.9%。累計今年前五個月，載運貨物量按年下跌29.7%，運力下跌27.9%。

國泰航空預計今年上半年業績將出現顯著虧損。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，疫情大流行對國泰集團以至整個航空業都造成巨大衝擊。縱使情況稍有改善跡象，例如香港國際機場開始放寬轉機限制，前景依然不明朗。

據香港經濟日報報導，相較其他國際航空公司，國泰因無本地航線，需完全依頼跨境旅遊，但香港特區政府目前仍持續對外國人士執行入境限制。

林紹波表示，國泰航空調整了6月及7月的客運航班規劃。整體而言，6月及7月的客運航班運力分別約為3.5%及9.4%，但有關計劃會因世界各地放寬旅遊限制的力度而調整，不過預計未來幾個月仍將大幅削減航班。