國安立法即將完成 香港高院拒絕黎智英離境申請

香港壹傳媒創辦人黎智英12日上午10時半，再次前往香港高等法院申請更改保釋條件，但法官最終仍拒絕黎智英的離境申請。

據香港文匯報報導，自去年6月9日反送中抗爭暴發至今年5月31日，香港警方先後逮補了8,986名人，其中2,000人被起訴。在已完成司法程序的204人中，有166人（佔81%）被定罪或簽守行為等，其間已有多名被捕者或被告棄保潛逃。

文匯報指出，港版國安法立法如箭在弦，疑犯棄保潛逃的風險日增，其中被控非法集結的「港獨」組織「香港獨立聯盟」召集人陳家駒就在上個月底棄保潛逃荷蘭。

報導稱，對於黎智英12日向高院提出更改保釋條件，香港執業大律師龔靜儀指出，近期美國、英國及台灣都放話會對香港放寬入境限制，美國更揚言將暫停香港與美國的引渡協議，這些都可能成為疑犯棄保潛逃的誘因，因此呼籲法庭在審理被告離境的保釋條件時，應該考慮到國際時局變化，甚至針對當前情況收緊保釋條件。

星島日報指出，黎智英因三年前涉嫌恐嚇記者，以及去年疑三次參與未經批准集結，以致有四宗刑事案件纏身。黎智英因這四案分別被准以現金港幣1,000元至4,000元不等擔保外出，但不准其離港及不得騷擾控方證人。

黎智英上個月初曾希望在保釋期間離港而提議將保釋金增至10萬元，但遭法官拒絕。上個月22日黎智英再度向高院申請在保釋期間離港，但法官李運騰指黎智英沒有確實的外遊計畫日程，難以撤銷禁止離港的命令。