中國首例／武漢難屬控瞞疫 索償200萬元

在內地最早爆發新冠病毒疫情的武漢，有受害者家屬昨起訴政府，索償約200萬人民幣(約28.2萬美元)，這是中國第一起疫情受害者家屬索償案例。但外界普遍認為，當局不會立案。

港媒引述自由亞洲電台報導，目前定居廣東的張海，其父是解放軍老兵，今年1月意外骨折。為報銷醫藥費，他把父親從廣東送回武漢動手術，父親卻在醫院感染新冠肺炎病逝。張海認為，父親染病與醫院沒有妥善提供防疫保護有關。若不是當局隱瞞疫情，他不會帶著父親到武漢，因此決定透過法律途徑索償。他昨向武漢市中級法院，提出對武漢市政府、湖北省政府、武漢市中部戰區總醫院的訴訟。

此前深圳和武漢兩地政府曾派人上門試圖勸張海回心轉意。不過，張海表示，「我要告訴他們，我追責的決心是很堅強的，我一定要追責到底」。一直協助張海的公益人士楊占青卻認為，法院不太可能立案。他又表示，新冠肺炎索賠法律顧問團自3月初成立以來，有20多人諮詢，但只有張海興訟。

楊占青表示，有個家屬在蒐集證據過程中遭警察電話威脅，要求不要再跟他聯繫，不要再維權，他頂不住壓力自己放棄了。其他幾個家屬都被社區的律師和其他受害者潑冷水，說起訴沒有任何依據，起訴只會浪費自己的精力。

今年4月15日，湖北宜昌市公務員譚軍曾公開起訴湖北省政府隱瞞疫情，成為內地因疫情公開起訴政府的第一人。