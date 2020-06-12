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北京新增確診1例 官方啟動大規模傳染溯源

中央社 / 台北12日電

中國首都北京市相隔56天後，昨天新增一例新冠肺炎本土確診病例，引發關注。官方已啟動大規模溯源行動，昨天先封閉病患居住社區，隔離密切接觸人員。

北京西城區官方11日深夜通報，確診的唐姓男病患有兩名家庭密切接觸者，其中之一是西城區某小學4年級學生。兩人均已隔離觀察，核酸檢測均為陰性，血清學抗體均為陰性。

由於唐姓病患自稱近2週沒有離開過北京，也沒有往來人員密切接觸史，北京市委書記蔡奇昨天為此召開會議，下令要從嚴從快開展病例流調溯源，「追溯時間要足夠長，密接範圍要足夠準，確保不漏一人」。

北京青年報報導，唐姓病患孩子就讀北京市育民小學，今天早上仍正常上課，並未全面停課

據報導，校方向家長發布說明稱，已啟動應急處置預案，安排唐姓病患的孩子所在班級其他33名學生以及與該班有過接觸的15名教職員工全部居家觀察。有家長表示，學校今天將對所有學生進行核酸檢測。

據官方通報，蔡奇11日還指示要認真查找漏洞，聚焦重點人群、重點時段，精準鎖定高危人群，堅決切斷傳播管道。病例活動區域要進行環境採樣、健康監測，所在社區要採取更加嚴格的防控措施，實施封閉式管理，相關人群要做到隨調隨控、應檢盡檢。

他還要求全市發燒門診、急診、社區衛生服務中心要發揮探頭作用，做好篩查，及時預警報告。

北京 發燒 新冠肺炎 疫情 停課

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