泛民派發起罷工罷課公投 中聯辦：香港教育怵目驚心

為表達對「港版國安法」的不滿，香港泛民主派團體本周日發起「罷工罷課公投」。香港中聯辦發言人今日表示，中聯辦支持港府表達堅決反對，要求校方立即勸阻和嚴肅處理的立場，並稱香港教育呈現怵目驚心的景象。

據港媒星島日報報導，中聯辦發言人指出，近年有政治團體和別有用心的政治勢力千方百計地把政治帶入校園，令學校的正常教學秩序受到極大衝擊，使香港教育呈現一些怵目驚心的亂象，嚴重影響青少年的健康成長。

發言人強調，香港教育亂象暴露出一個突出問題，就是國家觀念與國民身分認同在不少青年學生身上的嚴重缺失。中聯辦支持港府履行對香港教育的主體責任，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體係，同時呼籲社會共同努力，引導學生明是非、行正路、守法治，為香港下一代營造健康成長的環境。