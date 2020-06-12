Zoom關六四民運人士帳號 遭批討好中國

視訊軟體Zoom近日以「遵守當地法律」為由，關閉六四民運人士周鋒鎖、香港支聯會主席李卓人等「人道中國」的帳號。Zoom公司坦承曾暫時關閉帳號，美國參議員霍利（Josh Hawley）呼籲不要拿美國價值與中國交換短期利益，因為「這麼做都沒好下場」。中國外交部發言人華春瑩則稱「沒有聽說」此事，並指「這不是外交問題」。

中央社報導，Zoom事後坦承曾關閉這個帳號，注意到後已重新開放。Zoom發言人說：「我們和任何一個全球企業一樣，必須遵從營運所在地管轄區的適用法律。」

不過維權人士怒控Zoom可能是遭受來自北京當局的直接壓力。「人道中國」透過聲明表示，「若真如此，Zoom就是和集權政府合作，共謀抹去天安門大屠殺的記憶。」

美國共和黨籍參議員霍利致函Zoom創辦人兼執行長袁征指出，外界以為以提供視訊聊天服務出名的美國公司會重視言論自由，但Zoom似乎反而選擇審查言論。

報導指出，霍利質疑表示，Zoom所謂「遵守當地法律」的說法不只令人感到不安，聽起來也像託辭。霍利指出，有用戶與監督組織4月發現，Zoom通訊數據是透過中國伺服器傳輸，但活動參與者都不住在中國，Zoom這作法「完全沒必要」。

霍利強調，Zoom明知透過中國伺服器傳輸數據，會讓中國官員能夠依據「當地法律」獲取所有通話資訊。他批評說：「貴公司行為顯示，你們並非單純只是想遵守當地法律，而是要討好中國共產黨，以便更容易進入中國市場。」

霍利指出，Zoom並非首間拿美國價值交換在中國利益的公司，但這麼做「都沒有好下場」。

據報導，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）也透過推特（Twitter）對Zoom提出多項質問。

盧比歐說：「你定期與中國分享什麼數據？你公司內部是否有中國共產黨分部？你遵守的是什麼『當地法律』？其他還有多少帳號及活動受影響？」

美國前國家安全顧問波頓也推文指出，看到Zoom向中國要求屈服令人感到不安，任何如此願意聽命於北京的公司，外界都該對其保持懷疑。

關於Zoom關閉一些民運人士的帳號作法，在中國外交部記者會上，有記者直問華春瑩「請問是中國政府要求該公司這麼做的嗎？」華春瑩先是回答，「你問得太具體了」，表示該問題並不是外交問題。接著她又說，並沒有聽說這件事，也不了解情況。