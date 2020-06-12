關係緊繃／澳總理嗆不向「脅迫」屈服 中國勸反躬自省

澳洲總理莫里森11日受訪時被問到，澳洲是否會因主要貿易夥伴中國的施壓而在出口方面蒙受損失。他表示，他不會因脅迫而屈服改變價值觀。對此，中國外交部發言人華春瑩則呼籲，澳方反躬自省。

路透報導，澳洲呼籲對新冠病毒疫情起源與擴散展開國際調查，因此觸怒中國，中澳關係益發緊繃。

中國教育部9日呼籲中國學生應重新考慮是否赴澳留學。此舉威脅到澳洲每年價值高達1854億元人民幣（約260億美元）的第4大出口產業，即國際教育。

莫里森11日告訴2GB廣播電台說：「我們是開放貿易的國家，但我永遠不會因任何一方的脅迫而出賣價值觀。」中國公民是否選擇訪澳在很大程度上是他們自己的決定，對澳洲自身產品的吸引力充滿信心。

中國近幾周還禁止澳洲牛肉進口，以及對澳洲出口的大麥加徵關稅。

中國上周以澳洲因疫情出現針對亞裔的攻擊事件為由，呼籲避免前往澳洲旅遊，接著再以類似理由要求中國學生重新考慮是否赴澳洲求學。

莫里森另在3AW廣播電台訪問中說：「那是胡說八道，這個非常荒謬的假設言論已被駁斥，那不是中國領導階層所發表的聲明。」

對此，香港01報導，中國外交部發言人華春瑩11日在例行記者會上，呼籲澳方反躬自省。

華春瑩表示，關於中方發布赴澳洲的旅行提醒和留學預警，中方有關部門基於大量事實，提醒中國遊客和留學生注意相關風險，妥善安排出行計畫和留學計畫。這是任何一個負責任的政府為維護本國公民和留學生合法權益應盡的責任和義務。「不知道澳洲領導人所謂『脅迫』從何而來？為什麼要把這與『價值觀』拉扯在一起？」

她稱，澳洲國內歧視和暴力現象，一段時間以來已大量見諸澳媒體和網路，中國駐澳使領館也接到了很多投訴和求助。「如果澳方連這些明擺著的事實都不願意承認、不敢承認，那不知所謂的『信心』又從何而來呢？」

華春瑩強調，中方奉勸澳洲方面還是正視問題、反躬自省，採取切實措施維護和保障好在澳中國公民的安全和權益。