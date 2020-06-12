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黎智英重金禮聘資深大律師 再申離港要求

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電
黎智英將再向法院提出離港要求。圖／香港中國通訊社
黎智英將再向法院提出離港要求。圖／香港中國通訊社

反送中風波屆滿一周年，警方在示威活動中共拘捕近9000人，在港版國安法推出後，傳出多名被捕者棄保潛逃、分別前往荷蘭及美國。據司法網頁資料顯示、壹傳媒創辦人黎智英12日再次向高院提出離境要求、並重金禮聘資深大律師「出戰」。

資深大律師清洪針對近日多名示威者潛逃事件表示，法庭是否批出被告保釋，須視控罪的嚴重性，當然現行法例被告一日未被定罪，應假設為清白，但法官也須視目前情況，有權提出額外的保釋條件，例如下令要被告交出旅遊證件及不准離境。

綜合港媒報導，早前被控組織及參與非法集結、刑事恐嚇等六項罪名的黎智英，在保釋期間於本月4日與「支聯會」主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌等人公然煽動他人到銅鑼灣維園非法集會，涉嫌「煽惑未經批准集結」。警方調查後通知黎智英等四人，並將發傳票檢控他們，案件將於23日提堂。截至目前，黎智英共攬七案在身。

至於黎智英涉刑事恐嚇記者案件，將於8月18日開審。裁判官羅德泉下令黎候審期間不得離境，並以現金4000港元（約516美元）保釋，在報稱地址居住，逢周三晚上6時至9時到九龍城警署報到。其後辯方大律師許卓倫稱，黎智英因工作職務有需要離港，提出以10萬元現金，盼法庭可以收回離港限制，但申請再度被法官拒絕。

黎智英於上月22日向高等法院法官李運騰申請撤銷禁止他離開香港的命令，但最終他決定擱置申請，考慮後再擇日申請。

有法界人士指出，尋求政治庇護的成功例子已不罕見，以致被告認為向法庭申請保釋後到外國尋求庇護是易事。如今惟有大幅加重保釋條件，以預防被告棄保潛逃事件屢屢發生。

另有消息稱，提倡港獨的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒本月4日起沒有按時到警署報到，並於日前逃往荷蘭。陳家駒早前被控與另外六名人士於去年6月10日，在灣仔分域街與柯布連道之間的告士打道一帶，參與非法集結。保釋期間每周要到警署報到一次。據稱，至本月4日，陳家駒沒有按時到警署報到，並於當日乘坐航班離港，前往荷蘭阿姆斯特丹。

黎智英 香港 荷蘭

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