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中共國台辦警告 台灣敢修憲、正名「必遭嚴懲」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）

北京12日再度針對台灣部分政治人物呼籲修憲、正名、制定新憲法發出警告。大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「膽敢以身試法，必遭嚴懲」。

據新華社報導，「針對島內一些『台獨』政黨和團體近來不斷鼓噪『修憲』、『正名』，並妄圖推動制定所謂『新憲法』」，朱鳳蓮12日作出前述回應。

她並指出，「近一段時間，民進黨當局加緊勾連外部勢力破壞台海和平穩定，不斷挑動兩岸對立對抗，導致兩岸關系更趨複雜嚴峻。」

朱鳳蓮說，「內一小撮『台獨』分裂勢力利令智昏，借機生事，大肆鼓噪並加緊推動一系列謀『獨』活動，企圖把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣同胞推向災難深淵。」

朱鳳蓮表示，「『台獨』分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙。他們的行徑與中華民族根本利益和台灣同胞切身利益背道而馳，註定不會得逞。我們正告這些『台獨』分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必遭嚴懲。」

這是近日以來，中共國台辦對民進黨執政者發出的第三次警告，頻率和密度都是近年之最。

10日，中共國台辦主任劉結一在大陸全國台企聯五屆二次會議上表示，近一段時間，民進黨當局和「台獨」分裂分子變本加厲勾連外部勢力，不斷挑動兩岸對立、滋釁生事，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。民進黨當局必須懸崖勒馬。

11日，針對美軍運輸機飛越台灣上空，朱鳳蓮發表聲明稱，「這是非法行徑和嚴重挑釁事件。我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。她並警告民進黨當局，不要誤判形勢，不要低估全體中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心。

民進黨 台獨 國台辦

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