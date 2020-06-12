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陸港澳辦：「港獨」言論要在校園絕跡

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為去年9月反送中抗爭期間，香港中學生手牽手形成「人鏈」表達訴求。路透
圖為去年9月反送中抗爭期間，香港中學生手牽手形成「人鏈」表達訴求。路透

香港泛民主派團體本周日發起「罷工罷課公投」，以收集學生反對「港版國安法」的意見及罷課意向。大陸國務院港澳辦今日對此表示，香港須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡，教育管理部門和有關機構，要把規矩用起來，斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手。

據大陸國務院港澳辦網站，該機構發言人表示，在「港版國安法」立法之際，仍有人把黑手伸向學校，伸向未成年人，搞中學生罷課行動，企圖把學生當作其阻止立法的「炮彈」和「工具」，並點名提到，香港眾志及黃之鋒、鄭家朗，是在為自己的罪行錄上再添下一筆。

發言人直指，在香港不少學校裡，教育已嚴重偏離「一國兩制」的正確方向。「港獨」思想和鼓吹暴力在校園蔓延，並認為，講台已被污染，課堂已不安靜，香港的教育亂象如不刹住，香港的政治亂象將無休無止。

發言人表示，香港的教育必須堅守「一國兩制」的正確方向，必須堅守愛國、法治、自強、包容、和諧等香港的核心價值觀，必須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡。全社會都應當積極行動起來。教育管理部門和有關機構要恪盡職守，依法履職、依法盡責，要把規矩用起來，斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手。

香港 港版國安法 港獨 國務院 一國兩制 公投

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