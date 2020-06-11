Superdry 極度乾燥宣布7月退出中國市場

英國足球明星貝克漢代言的潮牌「極度乾燥」（Superdry），在大陸市場開出約80家店，其中20多家為直營店，搶手時一度號稱是全民「冬季制服」，只是撐不過疫情重擊，上海總部通知，要在7月退出中國市場。

Superdry在上海、北京等多地門店正在進行「全場商品2件6.5折，3件5折」的大甩賣，打折原因是撤櫃清倉。

介面新聞報導， 2016年Superdry的英國母公司SuperGroup與歐時力母公司赫基集團，以50:50共同成立合資公司，把Superdry帶入中國市場。

Superdry把美國和中國視為業績增長的關鍵市場，目前大陸市場有約80家店，另外在電商平臺天貓、京東、唯品會和有貨等開設網店。