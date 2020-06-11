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Zoom關六四帳號中國授意？華春瑩稱沒聽說

中央社 / 台北11日電
視訊會議軟體Zoom曾暫時關閉紀念六四天安門事件的帳號，外媒關注背後是否有中國政府的授意。 美聯社
視訊會議軟體Zoom曾暫時關閉紀念六四天安門事件的帳號，外媒關注背後是否有中國政府的授意。 美聯社

視訊會議軟體Zoom曾暫時關閉紀念六四天安門事件的帳號，外媒關注背後是否有中國政府的授意。中國外交部發言人華春瑩今天稱「沒有聽說」此事，並指「這不是外交問題」，不作回應。

Zoom今天坦承曾暫時關閉由中國維權人士創立、紀念六四天安門事件的美國付費帳號，引發外界對於Zoom言論自由的關切。但相關帳號今天已恢復使用。

根據官網，今天的中國外交部記者會上，外媒詢問中國政府是否要求Zoom公司關閉帳號，華春瑩說：「這不是外交問題，你問得太具體了。我沒有聽說，也不瞭解情況。」

此外，有關香港的國安立法依舊是提問焦點。有外媒問道，對於國安立法是否會對香港網路使用進行限制，例如出於維護國家安全禁止一些手機應用程式或網站在香港使用。

華春瑩說，此法的具體內容細節有待立法程式結束後才能明確。現在可以確定的是，涉港國安立法針對的只是「極少數嚴重危害國家安全的行為和活動」。

中國外交部官網也記錄了會後記者提問，對於美國一架C-40軍用運輸機9日飛越台灣上空，中方有何評論。

華春瑩說，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對、予以強烈譴責。敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即停止此類非法、挑釁行徑。中方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

華春瑩 香港 外交部

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