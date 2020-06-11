林鄭月娥簽署「國歌條例」 盼港民尊重國歌

香港特首林鄭月娥今根據香港「基本法」第48條第三款，簽署經立法會通過的「國歌條例」（即「國歌法」），「國歌條例」明日刊憲公布後即時生效。林鄭月娥表示，希望港民自覺尊重國歌，並指出為要讓香港下一代了解國歌，會支援學校教導學生。

據港府新聞網表示，林鄭月娥表示，國歌與國旗、國徽一樣，是國家的象徵和標誌。香港為國家不可分離的部分，立法維護國歌尊嚴是特區應有之義。「國歌條例」明日刊憲生效，標誌港府履行憲制責任，體現「一國兩制」精神，他對此表示高興。

港府網站指出，「國歌條例」為奏唱、保護及推廣國歌訂定條文，以維護國家尊嚴，增強公民的國家觀念，以及弘揚愛國精神。「國歌條例」所訂明的罪行只涉及不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為。

林鄭月娥期望市民自覺尊重國歌，認為推廣國歌的工作至為重要。為讓下一代了解國歌的歷史和精神，以及遵守國歌奏唱的禮儀，香港教育局會更新學與教資源，並以通告形式向學校發出指示，支援學校教導學生。