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北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
傅作義（左）投共後穿上共軍軍服，右為傅的親信、實為共諜的閻又文。（鳳凰網）
傅作義（左）投共後穿上共軍軍服，右為傅的親信、實為共諜的閻又文。（鳳凰網）

北京西山無名英雄紀念廣場6月10日舉行「隱蔽戰線英烈英勇就義70周年」祭奠活動，追悼當年被我政府逮捕喪命的中共地下黨員。

根據中共總政情報單位的現有資料，70多年前，中共派了1500多名地下黨潛伏赴台，準備起義並配合解放軍攻台，一舉解放台灣。但這些間諜組織在1950年後陸續被破獲，據統計約有1100多人被判定為共諜被台灣處決，這當中有很多人使用化名，真實身分可能永遠不知。中共總政在2013年在西山興建無名英雄紀念廣場，將已知846人的名字陰刻在廣場牆上紀念。

鳳凰網歷史網的「歷史九點半」文章稱，1949年新中國成立，這些隱蔽戰線特工一般有三種結局：一是結束潛伏使命，公開身分；二是跟隨老蔣前往台灣，繼續做地下工作；三是犧牲在黎明前的黑夜。

這些特工就是跟著國民政府到了台灣，且多數人因此喪命。

文章稱，也有少數特工沒去台灣，當中有一人生前一直沒有公開身分，更沒有犧牲，而是接到了新命令，成了一個仍在大陸潛伏的中共特工。

但既然新中國已經成立，國民黨政府已經被趕跑，為何還需要特工在自己的地盤上潛伏呢？這個特殊情況是有原因的，他名叫閻又文。

閻又文在近代史上，幾乎沒什麼名氣，但他的情報貢獻卻比肩頂級特工。閻又文是為專門搜集頂級戰略情報而安插的，他的潛伏對象是國軍二級上將、掌控60萬大軍的華北剿匪總司令傅作義。

閻又文與傅作義都是山西榮河縣老鄉，又因文筆好，兩人一見如故。閻又文很快被傅作義調到身邊任機要秘書，成了傅作義的一號筆桿子，傅作義但凡參加軍政大事，閻又文必伴隨左右，給閻又文的諜報工作千載難逢的機會。

閻又文將傅作義身邊大量的軍事機密呈現給延安。最後傅作義投降，北平能夠和平解放，與他極力在傅作義耳旁遊說也有很大關係，也讓千年古都北平免於戰火。

文章稱，新中國成立後，閻又文一直沒有公開真實身分，繼續「潛伏」是經過上級組織深思熟慮決定的。因為傅作義畢竟是起義（我稱叛變）的，且傅作義非常信任閻又文，如果公開閻又文身分，會從情感和心理上傷害傅作義。

因此在外人看來，閻又文的身分，始終都是國軍「投誠」舊部，知曉他真實身分的，只有6個人，分別是：毛澤東、周恩來、李克農、羅青長、潘紀文，以及負責和閻又文單線聯繫的王玉。

1962年9月25日，閻又文因食道癌去世，年僅48歲。臨終前，閻又文留下六字遺言：「有事情找組織」。但是當時他的妻子和孩子都不明白是何意。一直到閻又文去世31年後的1993年，王玉考慮到當事人（傅作義1974年病逝）都已不在，且已年代久遠，才公開閻又文的隱蔽戰線特工身分。

閻又文算幸運的了，雖然生前沒能等到真實身份公開的一天，但畢竟後人知道了，還有很多的「隱蔽戰線英雄」，名字可能永遠都不會被人知曉。

傅作義身邊的頭號共諜閻又文。（鳳凰網）
傅作義身邊的頭號共諜閻又文。（鳳凰網）

中共

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