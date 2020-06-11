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李昌鈺談佛洛伊德案：兩份驗屍報告或成庭審爭議焦點
美國明尼蘇達州警察執法過當，造成黑人男子佛洛伊德不幸身亡引爆種族爭議，國際著名刑偵鑑識專家李昌鈺接受陸媒採訪時表示，兩份驗屍報告不同的結論，將產生不同的定罪，這可能成為庭審的爭議焦點。
中新社報導，李昌鈺表示，網路流傳的8分46秒現場視頻中，佛洛伊德說出I can’t breath的準確時間以及此後員警的行為，將成為定罪量刑的關鍵依據。此外，佛洛伊德真正的死因，關乎嫌疑人罪名的嚴重程度。
他認為，官方驗屍報告死因為心臟驟停且顯示有潛在健康問題，獨立驗屍報告為窒息死亡，不同的結論將產生不同的定罪，這可能成為庭審的爭議焦點。
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