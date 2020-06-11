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中國留學生若減少 澳承認：經濟將受創

世界日報 / 中國新聞組╱北京11日電

中國教育部9日對赴澳洲留學生發出留學預警，提醒留學生謹慎選擇赴澳或返澳學習。媒體報導，澳洲貿易部長當天表示，如果中國留學生聽取建議遠離澳洲，那麼該國經濟將受到打擊。

觀察者網引述路透指出，中國是澳洲最重要的貿易夥伴，也是赴澳留學生最多的國家：據澳洲教育部數據，2019年中國內地在澳留學人數達佔比27.3%，貢獻該國國際教育總收入（約合1847億元人民幣）的約三分之一。

澳洲貿易部長伯明罕接受媒體採訪時表示：「如果國際學生人數減少，我們會受到影響，我們的大學也會。」

此前，中國文旅部5日對澳洲單獨發布旅遊提醒，就該國對華人和亞裔的種族歧視行為現象明顯上升，提醒民眾切勿前往該國旅遊。中國教育部則於9日對赴澳留學生發出2020年第1號留學預警，提醒留學生謹慎選擇赴澳或返澳學習。

報導稱，中國是澳洲最大國際學生來源國，此消息對本就受疫情影響的澳洲留學產業來說又是一次打擊。國際教育是澳洲第四大外匯收入來源，每年價值376億澳元（約合1847億元人民幣）。國際教育對澳洲經濟的重要性超過了牛肉或大麥出口。

其中，中國學生是澳洲國際教育方面的主力軍。

澳洲 留學生 教育部

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