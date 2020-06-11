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瑞銀：42家中概股有資格赴港二次上市

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
隨著網易、京東的回歸，攜程、拼多多、好未來、新東方等在美上市的中概股赴港二次上市的意向消息也接連傳出。圖/路透資料照片
隨著網易、京東的回歸，攜程、拼多多、好未來、新東方等在美上市的中概股赴港二次上市的意向消息也接連傳出。圖/路透資料照片

瑞銀金融行業分析師朱曉偉表示，當前有42家在美首次上市的中資公司符合在香港二次上市的要求，占中概股總市值的46%（約5,430億美元）。香港股市的流動性充裕，足以接納這些公司。

隨著網易、京東的回歸，攜程、拼多多、好未來、新東方等在美上市的中概股赴港二次上市的意向消息也接連傳出。

第一財經報導，據Wind資訊統計，目前在美上市的中概股，以科技、消費類企業為主，共251家，總市值達1.71兆美元。去年11月，市值最大的阿里巴巴成功在香港二次上市。本月，又有市值分別排名第三和第十的京東和網易回歸港股，更多在美首次上市的中概股公司可能即將回歸，香港是這些公司二次上市的潛在目的地之一。

根據港交所的最新原則，在美中概股回歸的要求，為市值大於港幣400億元，或市值大於港幣100億元且當期收入超過10億元。據瑞銀統計，截至6月4日，42家在美首次上市的中資公司符合在香港二次上市的要求。一旦這些公司在香港上市，現有股東可將美股轉換成港股。

此外，上市公司在滿足一定條件後還可選擇申請在香港首次上市，市值小於港幣100億元的約180家在美首次上市的中資公司可以私有化、退市或在其他地方再次上市。

朱曉偉預計，香港股市的流動性充裕，足以接納這些公司。目前，在美首次上市的中資公司總市值中阿里巴巴占50%，上述42家公司占46%（5,430億美元）。假設未來12個月裡，上述42家公司在香港二次上市，平均發行規模為總流通股數的5%，則募集資金總額約為270億美元，為過去12個月IPO金額（390億美元）的70%。

目前在美首次上市中概股的大量股票由境外投資人，尤其是由美國投資人持有。瑞銀認為，其中具備全球投資許可的投資人，可在二次上市完成後將ADR（美國存托憑證）轉換成港股。

朱曉偉表示，若港股市場成為投資大陸新經濟公司的門戶，全球資產管理者將樂於保持對這些香港上市個股的持股。但一些僅被限於投資美國證券的基金和美國個人投資人，可能無法簡單進行換股。

此外，若在香港二次上市的中概股未來被納入港股通名單，應能幫助投資人從美國轉移至香港，確保二次上市的流動性充裕。

香港 港股

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