大陸紀念潛台喪命共諜 宣示「祖國必須統一」

據上海《澎湃新聞》報導，6月10日上午，位於北京郊區的西山無名英雄紀念廣場，舉行了一場「隱蔽戰線英烈英勇就義70周年」祭奠活動，紀念70年前潛伏台灣，最終被捕喪命的中共地下黨員。

中共元老也是中共秘密情報戰線代表人物羅青長之子、解放軍將領羅援在活動上致詞時表示，70年前的6月10日，吳石、陳寶倉、朱楓、聶曦在台北馬場町刑場從容就義，他們「潛伏」台灣的事跡一度鮮為人知。如今，他們有著共同的稱號：「隱蔽戰線英烈」。

羅援說，「今天我們這些為了解放台灣而英勇捐軀的革命烈士後代聚集在西山無名烈士廣場，不僅是憑弔，更是宣誓祖國必須統一，也必然統一。」

澎湃新聞指出，1949年前後，有1,500多名中共幹部秘密入台，「為國家統一、人民解放執行任務。由於叛徒出賣，島內地下黨組織遭到嚴重破壞，大批地下黨員被捕，1,100餘人被國民黨當局處決」。

吳石、陳寶倉、朱楓、聶曦就是其中犧牲最早、職位較高的四人，中共早前在北京市郊的西山無名英雄紀念廣場為四人豎立雕像。

報導稱，西山無名英雄紀念廣場位於北京西山國家森林公園內，這裡也是目前大陸唯一紀念「隱蔽戰線英烈」的場所。 6月10日這場祭奠活動是由這些「烈士」的後代所發起。

公開資料顯示，吳石畢業於保定陸軍軍官學校，曾赴日本陸軍大學求學，1947年4月與共產黨正式建立聯繫。1949年7月，吳石奉調台灣任國防部參謀次長，臨行前將298箱國民黨軍事絕密檔案呈獻給解放軍。

1949年10月，解放軍攻打金門和舟山群島失利。為盡快了解敵情變化，中共華東局決定派長期在上海、香港從事情報工作的女共產黨員朱楓赴台與吳石聯繫。

朱楓早年就曾資助共產黨「革命出版事業」，並幫助過被大陸視為「愛國志士」的李友邦籌建「台灣抗日義勇隊」。朱楓於1944年底加入中國共產黨。

1949年11月27日，受中共華東局指派，朱楓抵台。一周後，她來到吳石寓所，從吳石手中接過絕密軍事情報的縮微膠卷。

聶曦為吳石的副官，為吳石處理私人聯絡事務。朱楓來台與吳石會面，就是由聶曦負責聯繫。

陳寶倉曾任國民黨第8集團軍參謀長、聯勤總部第四兵站總監等職，1949年受中共華南局和民革中央派遣赴台工作。

澎湃新聞指出，「由於叛徒出賣，島內地下黨組織遭到嚴重破壞，大批地下黨員被捕。1950年6月10日，國民黨當局將吳石、朱楓、聶曦、陳寶倉殺害於台北馬場町。」

6月10日這場祭奠活動的倡議者劉玉平，其父親劉光典也是秘密入台的1,500多名「隱蔽戰線人員」之一。劉光典於1959年2月4日遭國民黨處決。