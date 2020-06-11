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港金管局多次進場干預 港幣回落至一周新低
受中概股紛紛轉進香港等因素影響，港幣近期持續走強，不過在香港金融管理局多次進場捍衛聯繫匯率制度下，港幣匯價已於11日回落，最低一度來到1美元兌7.7509港元，貶值0.01%，為近一周來最低水準。
瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師張建泰表示， 在新股上市資金流入帶動下，港元近日重返7.75強方保證，金融管理局接連多次進場賣出港元以捍衛聯繫匯率制度，使得銀行體系結餘回升至1,100億港元以上。
張建泰指出，目前港元利率全面向下，港美息差持續收窄，加上大型上市案將在本月中結束，屆時港元可能暫時離開強方保證水平。
香港於1983年起將港元滙價與美元掛鈎，定為7.8港元兌1美元，僅允許有限度自由浮動。2005年5月18日起，香港調整聯繫滙率制度，將港幣與美元匯價限定在1美元兑港幣7.75至7.85元間浮動，並將7.75港元水平定為「強方兌換保證」，7.85港元水平則為「弱方兌換保證」，以穩定聯繫滙率。
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