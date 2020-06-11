京東香港二次上市 擬籌資38.7億美元

路透引述知情人士稱，大陸電商京東在香港二次上市定價為每股港幣226元，籌資規模約38.7億美元。

報導稱，這是香港今年迄今最大的上市案。目前由於美國和大陸這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係加劇，大陸企業正在擱置赴美上市計畫。而已在紐約上市的陸企則在設法回到離祖國更近的交易所上市。

已在紐約那斯達克市場上市的京東之前提示，將出售1.33億股股票。京東也可以額外再出售1,995萬股股票，行使所謂的綠靴機制，並有30天時間做出這個決定。

網易今在港二次上市，成為繼阿里巴巴之後，第二檔於美股港股兩地上市的企業。京東將接棒網易，擬於今日完成招股，6月18日在港交所掛牌。

據初步統計，自1990年代初，大陸企業赴美上市蔚然成風。截至目前，以存托憑證或普通股形式在美上市的大陸企業共248家，總市值約1.6兆美元。

在美上市中概股周三出現劇烈波動行情，多檔中概股成交量激增幾十倍，走勢普遍大幅沖高回落，盤中共觸發多次熔斷。截至收盤，嘉銀金科暴漲逾96%，穩盛金融漲170.8%，金融界漲逾51%；房多多收跌66%，前一交易日房多多股價一度暴漲逾1200%。

第一財經報導，中概股周三的異常表現，可能與之前哈佛法學院教授弗里德(Jesse Fried)接受媒體採訪的一段視頻有關。他認為，華爾街投行或會向眾議員施壓，阻止針對中概股的《外國公司問責法案》獲得最終通過。他還認為，即便眾議員投票通過，很難判斷川普是否會簽署實施。