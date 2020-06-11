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港教育局長：學生不應做無謂的事，所謂公投沒有意義

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
香港教育局長楊潤雄。（香港中通社）
香港教育局長楊潤雄。（香港中通社）

香港中學生行動籌備平台將於星期日發起罷工罷課聯合公投，香港教育局局長楊潤雄今（11）日對此表示，由於有團體發動罷課，局方感到緊張，不希望事件發生，因此有需要將政府立場講清楚。

香港電台網站報導，楊潤雄在該台節目《千禧年代》重申，香港制度及法律上不存在公投，沒有法律基礎及效力，組織所謂公投是沒有意義。大家也心知肚明，背後推動反對國家安全立法，這是不能接受，應該制止。

他說，反對任何政治活動帶到校園及任何形式的罷課，專業老師更不應罷課，若突然不回校教書，是紀律問題。校方作為雇主，應按學校程序及雇傭條例去處理，教育局也會嚴肅跟進。

至於學生方面，楊潤雄說，學生上課最重要是學習，不應浪費時間做無謂的事，校方及家長應勸導學生珍惜時光。若學生屢勸不改，校方應考慮如何拿捏好「訓輔」的比重。

他強調，學生應要理解國家安全立法的目的，是要保障國家及香港長期繁榮穩定，要了解如何堵塞漏洞，大家有責任及一定要同心保障國家安全，理解法律，知法守法。校園內可以有討論空間，看過條文後，有哪些法律不完善，或如何能更保障不影響市民自由，都可以討論。

中學生行動籌備平台發言人鄭家朗表示，過去參與罷課才會遭受譴責抨擊，但這次只是公投，學生並非在上課時間進行，毫無法律風險下也遭受當局抨擊，他認為是國家安全立法的前哨戰。他觀乎趨勢，日後不僅遊行示威，就連基本的聯署公投等最和平的表達方式，也都會被全部禁止，言論表達自由將被壓縮。

教聯會副主席鄧飛認為，當局態度及力度較以往強硬，以往是校本處理，現在是更清晰明確。他說，老師缺席是講求信字，若因病請假需出示病假紙，緊急事假則指紅白二事，如果教師最終被發現因罷課請假，校方有相關機制處理。

鄧飛說，即使學生有家長信請假，校方也不一定要批准，絕大多數中學都是政府資助，學校有責任按教育局的指引及政策去做。

香港 公投 教育局

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