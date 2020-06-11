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香港教育局長定調 《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港教育局長楊潤雄明確表示，反送中抗爭代表性歌曲《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲。（法新社）
香港教育局長楊潤雄明確表示，反送中抗爭代表性歌曲《願榮光歸香港》是政治宣傳歌曲。（法新社）

香港商業電台報導，香港教育局長楊潤雄11日在該電台節目中指出，去年反送中抗爭代表性歌曲《願榮光歸香港》明顯是政治宣傳歌曲，雖然教育局難以說明哪一首歌不可在校園傳唱，但相信校方會知道。

《願榮光歸香港》（英語：Glory to Hong Kong），誕生於2019年香港反送中運動。歌曲在去年2019年8月底上傳至網路後，就在香港參與抗爭民眾間廣為流傳，甚至被部份人士封為是香港的「國歌」。

面對北京正積極推動「港版國安法」立法，香港近期再有將發動罷工罷課的聲音。對此，楊潤雄10日也致函全香港中小學校長，痛批有人將學生利益與前途當作政治籌碼，強調不容師生參與任何形式罷課。

對於教師參與罷課或罷教，楊潤雄形容，這不僅是故意不履行職務，疏忽職守，「更是親手將政治帶入校園，甚至是向學生示範以違規方式表達政治訴求」。

星島日報指出，這次楊潤雄首次表明教師參與罷課是「親手將政治帶入校園」。

楊潤雄更明白表示，教師不得請有薪事假或無薪事假參與罷課，他並要求學校對參與罷課的教師採取「紀律行動」，教育局也會嚴肅跟進。

楊潤雄11日在電台節目中進一步指出，教師請事假只能是處理「紅白二事」等緊急事務。

楊潤雄在前述公開信中還要求校方提醒學生，不應把學校當成表達政治訴求的場地，包括叫口號、拉人鏈、唱有政治訊息的歌曲作政治表態。如有學生發起、組織或慫恿同學參加這些活動，應立即勸止，個別學生如屢勸不改應依相關規定處理。

香港 教育局 港版國安法

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