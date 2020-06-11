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網易香港掛牌首日高開8% 總市值突破港幣4500億

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
網易今(11)日在港交所正式掛牌交易，股價高開8.13%。圖/網路截圖
網易今(11)日在港交所正式掛牌交易，股價高開8.13%。圖/網路截圖

網易今(11)日在港交所正式掛牌交易，股價高開8.13%，報港幣133元，發行價為123元，盤前競價漲逾8%，公司總市值突破港幣4500億元。

網易10日發布公告稱，公開發售獲得超額認購倍數約360.53倍。公司一手中簽率僅約8%。擬全球發售1.7148億股，其中香港發售2058萬股，國際發售1.509億股。

公告稱，假設超額配股權未被行使，按港幣123元發行價計算，估計將募資淨額約港幣209.3億元。如果超額配股權被悉數行使，公司將額外發行2572.2萬股，募集資金約港幣31.6億元。

市場有消息稱，一些機構在周二暗盤交易市場出價每股125.5至127元購買網易股票，較其發行價溢價2%至3.3%。根據Wind數據顯示，網易10日在港股暗盤收漲逾7%。

根據港交所6月5日公告，網易期貨及期權將於上市當天同步推出，且上市當日將被納入認可賣空指定證券名單。

西南證券首席分析師張剛表示，360倍認購，在港股算是被熱捧的情況。

交銀國際發報告指，網易在港掛牌估值對應2020、2021年分別22倍及19倍的本益比，預計遊戲業務未來3年收入仍能維持15%複合增長率，收入可見性強。按照SOTP(分類加總估值法)評算，給予網易美股的目標價453美元、港股目標價140元，對應2020、2021年分別23倍及19倍的本益比。

富途證券統計，今年港股上市的公司中，共有8家公司認購率超過網易。其中一家從事物業管理的燁星集團認購率高達1948倍。在今年上市的互聯網公司中，網易認購率目前排名第二，僅次於6月1日上市的移卡，移卡認購倍數為641倍。

網易今在港交所公告稱，將派付第一季股利，以美元支付。公司的股份將以除息後價格在香港聯交所交易。派付第一季股利可能會影響股份的價值以及公司的美國存托股及股份分別在美國及香港市場的交易價格。

招股書顯示，網易在今年第一季營收為人民幣170.6億元，年增18.3%；歸屬於網易股東的持續經營業務淨利為36億元；歸屬於網易公司股東的綜合收益為40.78億元。

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