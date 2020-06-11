援港方案難產 蔡政府推遲

蔡政府因應港版國安法對香港造成衝擊，對港人研議人道救援行動方案，原可望在今天行政院會討論定案後公布，但據了解，由於援港方案涉及跨部會溝通協調，在執行上各單位意見待整合，今天將不會公布方案，仍需持續研議。

蔡英文總統五月廿七日表示，將由行政院組成專案，向香港人士提供人道救援行動方案，預定公布時間一延再延。「援港方案」迄今難產，官員表示，目前方案仍在積極規劃協調中，待內容確定後會對外說明。

目前溝通重點大致有以下幾點：一、港澳生申請來台是否適度放寬。二、港版國安法通過後，來台港人增加，國安審查成為重要程序。三、依據港澳條例第十八條，港人以政治因素申請來台，需要先推估人數作為因應。四、港人來台後的安置和預算。各單位意見待整合。

另據香港媒體披露，香港保安局長李家超受訪時指控，美國與台灣在反送中背後搧風點火。陸委會昨鄭重澄清，支持港人爭取民主人權與法治等普世價值，乃是應有之義，「我們關心相關發展，但不會介入」。