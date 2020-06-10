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涉秦嶺別墅案 陝西原副省長陳國強受賄天津開庭

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
陝西省前副省長陳國強受賄案，今天在天津一中院開庭審理。（新浪微博照片）
陝西省前副省長陳國強受賄案，今天在天津一中院開庭審理。（新浪微博照片）

10日，天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理了陝西省原副省長陳國強受賄一案。被告人陳國強非法收受財物折合人民幣共計3566萬餘元。

據央視網，天津市人民檢察院在庭審出示相關證據，指控陳國強在2006年至2018年期間，利用擔任省勞動和社會保障廳副廳長、省政府副秘書長、秘書長、副省長等職務便利，為相關單位及個人承攬項目、融資貸款等，涉直接或通過其親屬，非法收受財物共計逾3566萬元人民幣，陳當庭表示認罪悔罪。

陝西秦嶺違建別墅事件曝光後，多名該省高官接連受查及下台，當中省委前書記趙正永下台一事，掀起該省官場地震。而陳國強與趙永正關係密切，陳被免去官職後，外界認為與違建別墅一事有關。

去年3月陝西省第13屆人民代表大會第10次常務委員會表決通過，接受陳國強辭去陝西省副省長的請求，免去其陝西副省長職務。

據悉，陝西前省委書記趙正永落馬當天，時任陝西副省長陳國強也傳出被帶走協助調查。陳曾被視為趙正永大管家，且兩人是安徽老鄉。

57歲的陳國強是安徽宿州人，趙正永擔任陝西省長、省委書記期間，他擔任省政府秘書長，2018年升為副省長，分管省國土資源、環境保護、住房和城鄉建設、交通。

秦嶺違建豪華別墅風暴，導致陝西多名高層落馬，包括原西安市委書記魏民洲、原陝西省委秘書長錢引安，原西安市長上官吉慶、原副省長馮新柱。

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