美稱邀請中國參與核武談判 華春瑩：無意參加 美方荒謬

美國官員9日表示，美俄已商定核武談判的日期和地點，並已邀請中國參與。中國外交部發言人華春瑩回應，中方無意參加談判，並指一直毀約的美國在說有誠意的談判，給人很荒謬的感覺。

中央社報導，美國軍備管制特使比林斯里9日推文表示，美國和俄羅斯已商定在6月舉行核武談判的日期和地點，並已邀請中國參與，「但中國是否會出席並真誠談判？」

華春瑩表示，中方已經多次闡明了立場，無意參加「中美俄三邊軍控談判」。她還說，注意到在美俄「關於進一步削減和限制進攻性戰略武器的措施條約」延期問題上，美方一再地拿中方「說事兒」，這是美國向其他國家推卸責任的一貫伎倆。

華春瑩說：「聽到這樣一個國家的官員談論有誠意的談判，給人一種非常荒謬和不真實的感覺。」