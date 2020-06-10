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環球時報諷澳洲：處處與中作對 甘做美國附庸

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電

中澳關係惡化之際，中國鷹派媒體環球時報10日刊文嘲諷「處處與中國作對，澳洲為何甘做美國『附庸』」，直斥澳洲把美國當「救世主」，更稱當地菁英階層最推崇澳美同盟是「政治正確」。

中澳雙邊近來陸續為新冠病毒源頭、華為爭議及香港國安立法等事件發生齟齬。

對此，環球時報刊文稱，「五眼聯盟」之一的澳洲近期顯得很活躍，總是跟著美國，處處與中國作對。「更早之前，澳洲就像美國的『跟班』，在南海問題上顯示強硬，參與對華為的打壓。」

文章宣稱，「澳洲人自己承認，澳就是美國的『附庸國』。在一些中外學者看來，澳菁英階層最推崇澳美同盟，這是一種『近乎神聖的宗教』，也是澳洲人的所謂『政治正確』。」

該文寫道，「曾和一些澳洲白人民眾交流，他們並不迴避『依賴美國』的這個話題。一位在地方報紙工作的澳白人女性說，澳國土面積龐大，人口不多，只有2500多萬，軍力自然也少，因此需要美國的軍事支援。」

該文引述位於中國的聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳表示，澳洲要在南太建立地區霸權，但又沒有足夠的力量，因此必須要依靠美國。

他還稱，「在澳洲，政治人物如果想擺脫美國，將會面臨嚴重後果。」

于鐳說：「跟美國結盟，在澳洲相當於一種政治正確，特別是在澳上流社會和白人階層。」他並稱，澳洲任何一個政治家要想出人頭地，必須有美國支持，沒有美國的支持，甚至連總理的位子都坐不穩。他認為，前總理陸克文下台背後也有美國的因素。

環時該文更稱，美國向澳高校派出不少老師，「一些人透過公開演講影響澳學術界的對華認知。」

文章直斥，澳洲戰略政策研究所（ASPI）是美國提供資金辦起來的，自2016年以來，很多澳盛行的「中國威脅論」，就是該研究所煽動起來的。

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