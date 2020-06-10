美欲把環時列「外國使團」 胡錫進諷：I can`t breathe

據路透和華爾街日報等報導，美方繼2月將五家中國媒體列為外交使團後，正準備將央視、中新社、鳳凰衛視以及環球時報等更多中國媒體列入。對此，環球時報總編輯胡錫進在微博和推特發文，還以美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察「鎖喉」的求救話語「I can`t breathe」諷刺。

綜合媒體報導，胡錫進9日在微博和推特發文稱，美國國務院正準備把環球時報也列為「外國使團」，才知道原來環球時報這麼重要，之前自己還不知道，「在這裡向中國外交部提個意見，是不是以後和同事出國，幫著發個紅皮的外交護照啊。」

胡錫進還說，「你瞧瞧人家美國人，都這麼重視環球時報了，你們是不是也給點待遇，別讓我們白有這個title？」

他還指出：「還看到美方的規定說，註冊外國使團，好像光有義務，不給權利，沒有外交豁免權。這是嚴重的歧視啊。抗議，抗議，『I can`t breathe』，我不能呼吸了。」

「我不能呼吸」是全美引發多州騷亂的佛洛伊德死亡事件中，佛洛伊德遭白人警察「鎖喉」的求救話語。隨後，在美多州爆發的騷亂中，「我不能呼吸」則成為美國示威者的抗議口號。

另外，胡錫進也在推特上嘲諷了一番：「把高度市場導向的媒體環球時報也添加到外國使團中？我們不知道自己有那麼重要，美國的情報機構看起來也沒那麼聰明嘛。」