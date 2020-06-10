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港獨人士陳家駒傳棄保 港版國安立法前逃往荷蘭

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
被視為港獨的香港「學生獨立聯盟」召集人陳家駒，傳出已經逃往荷蘭。（取自香港文匯報）
被視為港獨的香港「學生獨立聯盟」召集人陳家駒，傳出已經逃往荷蘭。（取自香港文匯報）

正值北京積極推動港版國安立法之際，據香港文匯報報導，因案正處於保釋候審期間的「港獨」組織「學生獨立聯盟」召集人陳家駒，已於本月初棄保逃往荷蘭。

報導稱，在5月下旬傳出北京將推動港區國安法立法的消息以及中共全國人大通過立法決定後，陳家駒就曾多次私下向友人表達擔心因此被捕。

陳家駒去年6月10日遭指控非法集結罪而被捕，但隨後與同樣被控非法集結罪的另外八人獲判保釋，控方曾要求法庭禁止所有被告離境，但遭法官拒絕。法庭原定陳家駒等人的案件於下月17日審訊。

按規定，陳家駒在保釋期間每周必須到警署報到一次。但至本月4日，陳家駒並沒有按時報到，之後就傳出陳家駒已於當日搭乘荷蘭皇家航空班機離開香港，前往荷蘭阿姆斯特丹。

文匯報表示，陳家駒也成為繼香港「本土民主前線」黃台仰、李東昇之後，又一個棄保潛逃的「港獨」組織領袖。

陳家駒2018年成立「學生獨立聯盟」，聲稱是要「填補學界抗爭力量空缺」，主要成員是大學生。

文匯報稱，陳家駒在去年6月獲保釋後曾與「學生動源」鍾翰林等多名港獨人士飛來台灣，與「台獨」勢力見面，6月21日才又一起返回香港。

文匯報表示，香港警方本月4日發現陳家駒未按時報到，也無法聯繫到他後，追查其行蹤後發現，陳家駒已從香港國際機場搭機離境飛往荷蘭阿姆斯特丹。

報導指出，當時包括荷蘭在內的歐盟或申根地區國家，都因新冠肺炎疫情實施入境管制，只有13類人可豁免入境限制，包括需要國際保護或其他人道主義原因的人士。

香港 港獨 港版國安法

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