美駐武漢總領館擬22日重啟 中網友：想回來傳播病毒？

中國新冠肺炎疫情放緩，美國國務院擬於22日重啟因疫情閉館的美國駐武漢總領館。報導經央視新聞轉發後，一度躍為「微博」熱搜榜首，反美情緒高漲的中國網友紛紛留言表態「不歡迎」，要求政府規定想回武漢的美國外交人員必須先隔離28天。

綜合媒體報導，多名中國網友質疑，當初武漢發生疫情，駐武漢總領事館第一個撤離，現在美國疫情嚴重，難道又想回來傳播病毒；還有人反問：「武漢可是疫情中心啊，你美國重啟使館不是自打臉嗎」。

受新冠肺炎疫情影響，美國駐武漢總領事館曾一度閉館。美國有線電視新聞網（CNN）9日報導，美國國務院擬在6月22日左右重啟美國駐武漢總領館，目前國務院已通告國會。1月24日，美國駐武漢總領事館宣布暫停運營，美國政府與一家運輸公司簽訂合同，從武漢總領館撤離大約30多位外交官及家屬。

另據新華社報導，湖北省鄂州市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部8日發布通告稱，鄂州市將於6月11日至17日對全市未進行新冠病毒核酸檢測的人員，集中進行核酸檢測篩查。在集中檢測期間，自願自費進行核酸檢測人員的費用，將由政府補貼一半。此前，在武漢疫情顯示緩和之際，因地理位置鄰近，第二個實施「封城」的鄂州市，由於醫療資源緊缺，病死率曾超越武漢市，成為全中國病死率最高的城市。

通告指，具體而言，3月25日後未進行病毒檢測的八類人員，會由屬地及行業主管部門牽頭安排，以做到「應檢盡檢」。其他人員則會按「願檢盡檢、能檢盡檢」的原則由個人報名，屬地安排檢測。

這八類人員包括：所有發熱疑似病人及發熱留觀病人的密切接觸者，集中或居家隔離人員，新住院患者及其陪護人員；境外入(返)鄂州人員；疫情期間留居武漢，解封後來鄂州人員，以及從其他疫情中風險以上地區來鄂州人員；各類學校教職員工、復學學生，各類醫療衛生機構醫務人員；復工復產人員；公共交通工具、大型商場超市、大中型餐飲服務企業、集貿市場、窗口單位等公共場所服務人員；疫情期間參與社區防控的一線人員；養老院、精神病院、兒童福利機構、羈押場所等特殊場所新進人員。

通知又強調，各地各行業主管部門要認真組織實施，對「應檢盡檢」及自願檢測人員進行全面摸底，登記造冊，做好病毒檢測篩查計畫，在規定時間內完成病毒檢測任務。各檢測機構必須如實上報病毒檢測結果，不得瞞報、漏報、遲報。

另據中央社報導，中國外交部發言人華春瑩說，經過近兩個月的溝通準備，中國和新加坡8日開通了「快捷通道」，方便必要的商務和公務人員在疫情下往來。目前中國和南韓、德國和新加坡都建立了快捷通道。

當前入境中國仍需14天隔離檢疫，但「快捷通道」可大為縮短整個時程，有利跨國企業在中國的復工。據悉，快捷通道會在中國六個省市和新加坡之間實施，雙方將視情況逐步擴大通道適用範圍，並探討逐步恢復兩國間商業航班。這也是中國和東南亞國家間的首個快捷通道。