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被父「滅共宣言」株連？郝海東子遭塞爾維亞球隊解雇

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
郝海東(右)與兒子郝潤澤合照。 圖／取材自微博
郝海東(右)與兒子郝潤澤合照。 圖／取材自微博

中國退休足球名將郝海東在六四31周年之際，發布「滅共宣言」，事件餘波未了。傳其兒子郝潤澤今年加盟的塞爾維亞球隊已迫於壓力將其解雇。主導「新中國聯邦」的流亡富商郭文貴在直播中證實此事，並忍不住落淚。

報導指出，郝潤澤現年23歲，身高188公分，司職後衛，16歲就在西班牙聯賽攻入職業生涯第一球，今年2月加入塞爾維亞球隊。

就在郝海東發「滅共宣言」一天前，中國多家媒體還熱炒郝海東之子郝潤澤在塞爾維亞超級聯賽進球首秀，幫主隊在比賽中攻入一球逼平對手。不少網友紛紛稱讚郝海東「虎父無犬子」，甚至評其為「中國足壇的未來支柱」。這場比賽是在5月31日舉行，賽後，塞爾維亞國內的媒體對於郝潤澤可謂好評如潮。不過，很多中國網站目前已經下架了相關報導。

據媒體報導，中塞兩國關係友好，中國醫療團隊3月前往塞爾維亞協助應對新冠肺炎疫情，該國總統還親吻中國五星旗。

現居西班牙的郝海東與郭文貴等人宣布成立「新中國聯邦」，更發表「中共新冠病毒對全世界發動生化襲擊戰」等言論。中國外交部發言人耿爽回應，對這類「荒唐的演說和鬧劇，沒興趣評論」。郝海東目前已被內地全面「封殺」，百度、微信、微博等網絡平台均已搜索不到、任何關於郝海東的資料。葉釗穎因公開表示支持丈夫，也一同被「封殺」。

塞爾維亞 郭文貴 西班牙

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