「6.12」反送中周年將至 港警：參加未經批准集結將被拘捕

本周五（12日）是香港民眾反送中佔領行動一周年，面對當日可能會再有街頭抗爭活動，香港警方10日表示，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲香港市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。

為阻止香港立法會恢復對逃犯條例修訂草案二讀辯論，去年6月11日深夜起，香港市民就自主發起集會及佔領街道行動，主要地點在金鐘與中環，當時還有基督徒於香港立法會外通宵聚集詠唱詩歌。

香港警方則在12日採取強力作為驅散抗爭民眾，在清場時發射逾240枚催淚彈，至少有30人被捕，並有多人在警方行動中受傷。但當日行動也成功迫使立法會當日會議流會，香港特區行政長官林鄭月娥隨後於6月15日宣布暫緩修法，「直至完成溝通解說及聆聽意見為止」。

根據香港獨立媒體報導，香港民間集會團隊原計畫在本周五舉行抗爭一周年集會，但因港府將「限聚令」延長至6月18日而未能舉行。

該團隊發言人劉頴匡表示，集會將改於6月19日晚間7時於添馬公園舉辦。但為紀念抗爭一周年，12日將於中環愛丁堡廣場擺設「全民抗爭周年展」攤位，屆時也會有宗教祈禱晚會及展示運動的照片，提醒港人不要忘記抗爭。

除中環外，全港12區包括灣仔、荃灣、深水埗、油尖旺、東區等地也會有類似攤位。

對此，香港警方10日上午表示，留意到有人以宗教名義號召市民於12日在港島區進行未經批准的集結。

香港警方稱，根據香港「預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例」附表一，有關宗教活動中羣組聚集的豁免，前提是該活動的舉行地點，是興建作或慣常用作崇拜地點的處所。不是所有宗教活動，均屬此規例所列明的豁免羣組。

警方重申，進行未經批准的集結可能會違反「公安條例」下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為也會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反「預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例」訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。