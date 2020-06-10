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中共民航局：向中國輸入病例少的國家 航班可適度增加

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為上海虹橋機場。（路透）
圖為上海虹橋機場。（路透）

中共民航局10日舉行新聞發佈會，民航局新聞發言人、航安辦主任熊傑表示，目前中國大陸正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，從工作進展情況看，與相關國家的航班近期有望適度增加。

熊傑表示，具備這四類條件的國家可適當增加航班增幅，一是迄今向中國輸入病例較少且同中國經貿往來密切的國家；二是綜合考慮中國大陸海外公民較多、剛性回國需求強烈的國家；三是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；四是境內外有復工復產需要、已同中國建立「快捷通道」的國家。

目前，南韓和德國和中共已建立商務人士「快捷通道」，只要擁有核酸檢測證明，不需要受「十四天」強制隔離措施的限制。

熊傑說，下一步將在確保防疫安全的條件下，中國大陸將繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足中國留學生和海外華人華僑的回國要求，為各自國家復工復產、深化合作、保障產業鏈和供應鏈的穩定和通暢做出積極努力。

民航局 新冠肺炎

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