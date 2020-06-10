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「金融大鱷」巴斯傳啟動新基金 賭港聯繫匯率失守

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國對沖基金Hayman Capital創辦人。Kyle Bass傳出正啟動一隻新基金，孤注一擲打賭香港的聯繫滙率制將會失守。照片／路透
美國對沖基金Hayman Capital創辦人。Kyle Bass傳出正啟動一隻新基金，孤注一擲打賭香港的聯繫滙率制將會失守。照片／路透

多次唱淡港元的海曼資本(Hayman Capital)創辦人、對沖基金經理巴斯(Kyle Bass)傳出正啟動一隻新基金，孤注一擲打賭香港的聯繫滙率制將會失守。

信報財經報導，知情人士稱，在次貸危機中一戰成名的巴斯將使用期權合約為新基金撬動200倍槓桿。如果港元兌美元暴跌，這個策略將獲得巨大收益；但如果18個月後香港聯繫匯率制安然無恙，投資者將損失所有資金。

知情人士表示，巴斯告訴潛在投資者，這隻名為Hayman Hong Kong Opportunities Fund, LP-Prodigious Series的基金將於6月1日啟動，如果港元下跌40%，可以取得64倍的回報。

一年多前就開始警告聯繫匯率制不保的巴斯此次啟動新基金之際，正值香港經濟和政治極度動盪之時。反政府抗議活動和新冠疫情使這個金融中心陷入了史無前例的嚴重衰退，而大陸上月決定為香港制定有爭議的國家安全法，不僅引發了資本外逃擔憂，也有可能導致美國的制裁。

香港「聯繫匯率制度」緊盯美元，自1983年實施至今約35年，香港金管局設定波動區間為7.75至7.85港幣兌1美元；歷經1997年香港政權交替與緊接的金融風暴、2003年SARS危機、2008年金融海嘯等期間，都遭受過投資基金的狙擊。

香港 金融海嘯 疫情

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