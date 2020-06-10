快訊

準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神州租車欠貸1.68億美元 陸正耀辭任董事會主席

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
神州租車有限公司公告稱，陸正耀已辭任本公司董事會主席及非執行董事的職務。照片／百度圖庫
神州租車有限公司公告稱，陸正耀已辭任本公司董事會主席及非執行董事的職務。照片／百度圖庫

神州租車有限公司今（10）日在港交所公告稱，公司董事會宣布，陸正耀已辭任本公司董事會主席及非執行董事的職務。公告解釋，陸正耀為將更多時間投入在神州優車股份有限公司的履職工作及其他業務之中，6月9日起生效。

澎湃新聞報導，公告稱，陸正耀辭任後將不再擔任公司提名委員會成員。陸正耀已確認其與董事會並無意見不合；及並無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或公司股東垂注。

值得一提的是，神州租車的公告還提及，根據公司與若干金融機構所訂融資協議的條款，倘陸正耀不再為本公司董事，則貸款人可宣布貸款項下的未償還本金、應計利息及其他應付金額立即到期應付。於本公告日期，公司欠付的有關貸款的未償還本金總額約為1.68億美元，公司尚未接獲貸款人發出要求立即償還貸款的任何要求。本公司管理層目前正在獲取貸款人的豁免。

6月1日早間，神州租車公告稱，董事會已獲大股東神州優車告知，神州優車已於5月31日與北京汽車集團有限公司（北汽集團）訂立一份無法律約束力的戰略合作協議。

根據戰略合作協議，北汽集團將向神州優車收購不多於450,790,855股股份，相當於神州租車於已發行股本總額約21.26%。

按照神州優車此前和華平系完成的第一階段交易，21.26%的股份已是陸正耀旗下神州優車在神州租車的全部持股。換句話說，如果和北汽的交易照此交割，北汽集團將晉身神州租車第一大股東，而神州優車則將全面退出。

延伸閱讀

陸媒：瑞幸董事長參與造假 可能面臨中美追責

「中國星巴克」瑞幸咖啡究竟做了什麼 會這樣一夕墜地

瑞幸今恢復交易 美股盤前一度大跌50%

曾靠這招直追星巴克 如今市值慘掉1600億 為何瑞幸走上造假路？

相關新聞

劉結一：大陸各省市將進一步落實11條助力台企措施

大陸全國台企聯第五屆會員代表大會第二次會議10日上午在北京舉行，由全國台企聯總會長李政宏主持，台企聯常務副會長、在北京的...

小而「沒」？大陸今年已有209家地產商破產

中國證券報報導，根據法院公告，今年截至6月8日，大陸房地產企業破產數量已經達到209家。報導稱，破產的地產商以抵禦風險能...

港府砸746億入股國泰航空 保國際航空樞紐地位

國泰航空昨（9）日公告資本重組計畫，預計集資約港幣390億元（約新台幣1,495億元），其中，香港政府將首度透過土地基金...

國泰航空高層減薪…還有新一輪

香港明報報導，國泰航空表示，短期計劃實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假計畫，長遠而言，國泰航空經營模式各方面將予...

大陸5月CPI上漲2.4％ 暌違九個月重回2字頭

中共國家統計局10日公布，大陸5月全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲2.4%。這是自2019年8月之後，大陸CPI...

遼寧自貿區 開啟全球肉類保稅倉

遼寧自貿區大連片區9日宣布開啟全球肉類保稅倉的首次嘗試，此舉相當於將海外的冷凍品倉儲延伸至中國國內，貿易鏈條延長至保稅庫...

防控疫情 大陸將定期對一般民眾進行核酸抽檢

大陸國家衛健委宣布，為加強監測預警，以加快推進生產生活秩序全面恢復，未來除將對重點人群實施「應檢盡檢」，對其他民眾實施「...

安倍促日商回鄉 業者：切斷大陸供應鏈代價高

新冠疫情導致大陸工廠關閉，讓日本受到驚嚇，安倍政府撥出20億美元，幫助企業將生產轉移回日本。這項政策是應對疫情的大規模經...

人行今淨投放2,560億元 連5日展開逆回購

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今（10）日進行人民幣600億元7天期逆回購中標利率持平，為2.2%。為...

港股早盤升246點 創3個月新高

隔晚美股漲跌分化，市場觀望美聯準會議息，道指收跌300點；那斯達克指則創新高，盤中首次突破1萬點關。港股連升七日後，今（...

神州租車欠貸1.68億美元 陸正耀辭任董事會主席

神州租車有限公司今（10）日在港交所公告稱，公司董事會宣布，陸正耀已辭任本公司董事會主席及非執行董事的職務。公告解釋，陸...

人民幣轉強 中間價連八升、離岸價累計反彈逾千點

由大陸官方調控的人民幣對美元匯率中間價，10日報7.0703，雖只比前一個交易日微幅上調8個基點，但卻是連續第八個交易日...

熱門新聞

史無前例！港府將紓困國泰航空300億港元 占董事會2席

大陸學者：美軍機繞台 故意打擦邊致試探大陸態度

13歲女童浮屍河中 監視器拍到她驚恐狂奔額頭有離奇傷疤

港官員：國泰航空倒閉將影響航權 必須出手相救

國泰航空宣布1,500億元資本重整計畫

國泰航空高層擬減薪並推第二輪員工自願性無薪假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。