神州租車欠貸1.68億美元 陸正耀辭任董事會主席

神州租車有限公司今（10）日在港交所公告稱，公司董事會宣布，陸正耀已辭任本公司董事會主席及非執行董事的職務。公告解釋，陸正耀為將更多時間投入在神州優車股份有限公司的履職工作及其他業務之中，6月9日起生效。

澎湃新聞報導，公告稱，陸正耀辭任後將不再擔任公司提名委員會成員。陸正耀已確認其與董事會並無意見不合；及並無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或公司股東垂注。

值得一提的是，神州租車的公告還提及，根據公司與若干金融機構所訂融資協議的條款，倘陸正耀不再為本公司董事，則貸款人可宣布貸款項下的未償還本金、應計利息及其他應付金額立即到期應付。於本公告日期，公司欠付的有關貸款的未償還本金總額約為1.68億美元，公司尚未接獲貸款人發出要求立即償還貸款的任何要求。本公司管理層目前正在獲取貸款人的豁免。

6月1日早間，神州租車公告稱，董事會已獲大股東神州優車告知，神州優車已於5月31日與北京汽車集團有限公司（北汽集團）訂立一份無法律約束力的戰略合作協議。

根據戰略合作協議，北汽集團將向神州優車收購不多於450,790,855股股份，相當於神州租車於已發行股本總額約21.26%。

按照神州優車此前和華平系完成的第一階段交易，21.26%的股份已是陸正耀旗下神州優車在神州租車的全部持股。換句話說，如果和北汽的交易照此交割，北汽集團將晉身神州租車第一大股東，而神州優車則將全面退出。