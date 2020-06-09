中共教育部發出赴澳州留學預警

繼中共文化和旅遊部發布「赴澳洲旅遊安全提醒」後， 中共教育部周二（9日）發布2020年第1號留學預警，提醒大陸留學生做好風險評估，謹慎選擇赴澳洲或返回澳洲學習。

中共教育部同時指出，澳洲在疫情期間發生多宗針對亞裔人士的歧視事件，提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

中共文化和旅遊部早前發出「安全提醒」，建議國民切勿前往澳洲旅遊。早前亦暫停四間澳洲肉商對華進口牛肉，並向澳洲大麥徵收反傾銷及反補貼關稅，導致兩國關係緊張。

中共外交部發言人華春瑩昨日曾表示，從澳洲媒體報道可清楚看到過去一段時間內，澳洲針對中國、華人以至亞裔的歧視情況層出不窮。澳洲貿易部長伯明翰則表示，曾尋求與中方官員對話但未獲正面回應，又駁斥當地歧視華人的說法。

另據投資機構畢馬威（KGMP）和雪梨大學的調查，去年中共對澳洲的投資減少一半以上，今年料還將繼續萎縮，受累於新冠肺炎疫情以及澳洲政府對資金流入審查的負面看法影響。

畢馬威和雪梨大學的報告顯示，去年中國大陸對澳洲的投資交易數量減少43%至42宗，投資額更減少62%至24億美元。其中，中國民企分別佔對澳洲投資額和交易數量的84%和76%。

報告稱，2019年中國對澳洲的海外直接投資降幅，高於中國對其他西方國家的投資降幅，其中也包括美國。

報告指出，在全球收緊外國投資審查的同時，澳洲人對中國及其投資目的的看法也在不斷惡化，這可能會因新冠疫情大流行而變得更加負面。預計未來一年，中國對澳洲的總體外商直接投資將保持低迷。

澳洲日前宣布對外國投資規定進行重大修改，將把目前對國有投資者的審查擴大到民間投資者，並對敏感領域的收購實施國家安全測試。