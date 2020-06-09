大陸學者：美軍機繞台 故意打擦邊致試探大陸態度

針對美國軍用運輸機疑似繞經台灣上空的消息，北京聯合大學臺灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺表示，美軍近期不斷打台灣牌，一是高調宣佈對台軍售，二是美軍艦艇高調通過台灣海峽，三是放風說軍艦要停靠高雄港修理或者補給，都是通過打「擦邊球」的管道在試探大陸的態度。

中國社科院台灣香港澳門法研究中心主任陳欣新表示，如果美軍機降落台灣機場，實際上是一種變相支持台灣擁有所謂「主權地位」的擦邊行為。他說：「台灣問題是內戰的延續，在這種情況下，作為其他主權國家應當儘量避免捲入其中才是符合國際法準則的。」

人民日報海外網，陳欣新表示，根據中美之間三個「聯合公報」，美國承認世界上只有一個中國，就是中華人民共和國，台灣是「中華人民共和國」領土不可分割的一部分，所以美國的軍機飛到台灣上空，如果遇到突發情况需要降落，應該向中華人民共和國政府申請，而不應該是向台灣當局申請。他表示，但如果美方通過這種緊急避險申請，變相承認台灣當局對於台灣地區的所謂事實主權，就是在探測中國政府對於此類行為的承受程度和反應。

2015年4月1日，兩架美國F/A-18C戰鬥機曾因故障迫降台南機場。當時，中共外交部發言人華春瑩曾表態，中方已向美方提出嚴正交涉，要求美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，慎重妥善處理有關問題，避免類似事件再次發生。

中共國防部也曾用「三個嚴重」回應美軍艦機頻繁現身台海的問題，國防部發言人任國强2020年3月26日曾表示，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係，「向台獨勢力釋放錯誤訊號，是極其危險的」，中國絕不允許外國勢力打「台灣牌」，絕不容忍任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑。