美控破壞疫苗研發 華春瑩反嗆：拿出證據 不用羞羞答答

針對美國議員爆料「有證據顯示中國破壞美疫苗研發」，中國外交部發言人華春瑩8日回應，稱「有證據就拿出來，不用羞羞答答」；另在中印邊境談判上，華春瑩聲稱，「目前局勢穩定可控」，但印度媒體卻說中印互不讓步，雙方談判破裂。

美國參議員史考特（Rick Scott）日前接受BBC訪問時表示，根據美方掌握的證據，中國正試圖破壞西方國家一支新冠肺炎實驗疫苗的研發速度和進展。

環球網報導，華春瑩8日在外交部例行記者會上被問到中方對此的評論時表示，「這位議員既然說美方有證據表明中方試圖破壞西方國家研發新冠肺炎疫苗，那麼就請他拿出證據來，不用羞羞答答。」

她還稱，「因為美方編造對中國的各種誣陷、造謠、抹黑、誹謗，實在是太多了，我也不知道美國國內針對這樣的一些人，針對其他國家的肆無忌憚的造謠和誹謗，有沒有任何法律約束。」

香港中通社報導，針對中印邊境地區局勢相關問題，華春瑩也在例行記者會上表示，中印已在邊境地區舉行軍長級會談，目前局勢穩定可控。

不過，中央社引述今日印度報導，消息人士透露，會談中，印度要求中方恢復拉達克對峙地區在4月底前的原狀。中國南疆軍區司令柳林所率的中國軍方代表團則要求，印度停止在拉達克邊境的中國領土進行道路與橋梁修築。由於雙方沒有交集，談判再度宣告破裂。

但印度外交部昨天發出聲明強調，中印雙方6日會議是在真誠熱烈及正面的氣氛下進行。印度外交部的聲明還說，雙方將繼續軍事與外交接觸以解決爭議。