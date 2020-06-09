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繼旅遊警示後 北京又提醒陸生注意澳洲留學風險

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。（美聯社）
大陸外交部發言人華春瑩。（美聯社）

繼大陸文化和旅遊部5日發布「赴澳大利亞旅遊安全提醒」，提醒大陸民眾「切勿前往澳大利亞旅遊」後， 大陸教育部9日也發布今年第1號留學預警，提醒大陸留學生做好風險評估，「當前謹慎選擇赴澳或返澳學習」。

澳洲政府於4月下旬呼籲國際社會，應對這次新冠肺炎疫情源頭展開獨立的國際調查後，大陸與澳洲雙邊關係就持續惡化。

中共駐澳洲大使成競業4月底在接受澳洲媒體採訪時就曾警告，澳洲要求進行調查的行為相當「危險」，澳洲恐因此失去中國市場，中國人民可能因此不買澳洲牛肉和紅酒、不送子女到澳洲留學。

如今，成競業的警告正在一一成為現實。

5月12日，中國大陸就以違反檢驗檢疫要求為由，禁止四家澳洲牛肉出口商向中國出口牛肉。據稱，這四家業者占澳洲向中國出口牛肉總額的35%。

大陸商務部隨後於5月18日宣布，對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，徵收期限五年。

澳洲本月5日也宣布，將採取更嚴格措施阻止或駁回被認為危害國家安全的投資案。此舉被認為主要就是針對中國大陸。

在8日例行記者會上被問到，為何中國只針對澳洲發布旅遊提醒時，大陸外交部發言人華春瑩表示，中方有關部門發布赴澳洲旅行提醒有充分的事實依據。

華春瑩稱，一些澳洲政客和媒體將新冠病毒稱為「中國病毒」，惡毒篡改中國國旗、國徽圖案；很多在澳洲的華人、華僑遭受言語侮辱甚至圍攻傷害；一些華人和亞裔家庭財產遭到破壞，華人和亞裔在日常工作中遭受不公正待遇。

華春瑩表示，中國政府一向本著負責任的態度，提醒中國公民妥善安排出行計劃，做好自身安全防護。她並奉勸澳洲正視問題，採取切實措施維護和保障在澳洲中國公民的安全和權益。

大陸教育部9日發布的「2020年第1號留學預警」稱，「近期，澳大利亞主要高校計劃於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳大利亞發生多起針對亞裔的歧視性事件。教育部提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。」

澳洲 新冠肺炎 華春瑩

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