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大外宣？中國暫停77國和地區債務償還

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電

中國國務院新聞辦公室7日發布有關新冠肺炎疫情的長篇白皮書，有兩個方面引起外界的注意。BBC報導，其一是這份白皮書為中國 「及時公開透明」疫情辯護，其二是宣布77個發展中國家和地區暫停債務償還。紐約時報報導， 「中國歡呼抗疫勝利，粉飾自己的錯誤」，而這樣做的目的是 「要贏得宣傳戰」。

英國「衛報」也認為，中國自己的宣稱 「與美國領導人提出的批評形成對比，也與美聯社上周報導的世界衛生組織內部會議的內容形成對比」。根據美聯社上周的報導，世界衛生組織內部文件顯示，由於中國提供的數據不足，他們無法研發檢測、疫苗和藥品。

BBC報導，為了推進大外宣，中國白皮書表示積極參與並落實 「20國集團暫緩最貧困國家債務償付倡議」，所以暫停要求77個國家償還債務。中國沒有列出這77個國家的名單，但是根據國際組織對各國經濟情況的統計，世界貧困國家大部分位於非洲撒哈拉以南和亞洲、拉丁美洲等地區。

據報導，中國也沒有透露這些國家債務償還的金額總數。不過，據世界銀行統計，目前世界上最窮困國家2020年要向其他政府和官方債權人還本付息140億美元(約990億人民幣)，同時還要償還銀行和其他私人債權人數百億美元。

對中國來說，全球貧困國家的債務問題在疫情的襯托下顯得更加兩難：減免意味著中國要承擔巨大的財政損失和民意壓力，不減免又有損中國希望營造的國際形象。

從白皮書內容來看，中國認識到肺炎疫情造成的國際政治分歧。 「加強團結合作還是尋求脫鉤孤立？推進多邊協調還是奉行單邊主義？迫切需要各個國家作出回答。」

而對世界上77個貧困國家來說，中國宣布暫停債務償還無疑有助於它們維持與中國的友好關係。

報導指出，中國是世界貧困國家的主要債權國。本次中國暫停貧困國家償還債務的消息引人關注本身，從另一個側面說明了中國作為世界上第二大經濟強國對發展中國家的影響力。而這對今後中國在國際組織和國際政治事務中繼續爭取更大的話語權應該很有幫助。

債務 疫情 新冠肺炎

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