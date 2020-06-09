反送中一周年 林鄭月娥：香港承受不起亂局

「你不自己選一條罪，就無法『認罪』；認不了罪，那就只能永遠待在這。」這是《德國之聲》8日釋出的「新疆再教育營」獨家報導中，一名曾被剝奪自由、但有幸逃出生天的維吾爾女性，描述自己是如何在營裡，為自己定罪的。這則報導引述了4名曾被關押的維吾爾人說法，指控中國官方於再教育營內，以一紙羅列70多條罪行的表單，要求「學員」為自己挑選一條或多條罪狀。強戴莫須有罪名的系統性迫害指控，又為陷入迷霧中的再教育營，增添一筆更加清晰的輪廓。

2020-06-08 20:10