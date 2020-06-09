聽新聞
test
0:00 / 0:00
反送中一周年 林鄭月娥：香港承受不起亂局
今日是香港反送中運動一周年，香港特首林鄭月娥對此表示，香港過去一年歷經許多困難語言俊德局面，因此衍申了「港版國安法」立法工作，而每個人都要汲取教訓，香港承受不起亂局。
港媒星島日報報導，林鄭月娥今日在出席行政會議前接受媒體採訪。他指出，香港人希望安居樂業，疫情讓全球經濟步入衰退，大家更需要回復正常生活。
對於「港版國安法」，他指出他現在也沒辦法預測條文內容，呼籲官員應該借此機會盡量表達意見。
至於香港海洋公園即將重開，林鄭月娥指出，「限聚令」目的是要避免一大群人的群組聚集，但例如主題公園、戲院、超市雖然會在同一時間有大批人進入，不過入內的人並非同一目的。如果有人號召安排活動，而人數多於8人，則是要規範的活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言