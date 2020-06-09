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反送中一周年 林鄭月娥：香港承受不起亂局

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／取自新華社
香港特首林鄭月娥（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／取自新華社

今日是香港反送中運動一周年，香港特首林鄭月娥對此表示，香港過去一年歷經許多困難語言俊德局面，因此衍申了「港版國安法」立法工作，而每個人都要汲取教訓，香港承受不起亂局。

港媒星島日報報導，林鄭月娥今日在出席行政會議前接受媒體採訪。他指出，香港人希望安居樂業，疫情讓全球經濟步入衰退，大家更需要回復正常生活。

對於「港版國安法」，他指出他現在也沒辦法預測條文內容，呼籲官員應該借此機會盡量表達意見。

至於香港海洋公園即將重開，林鄭月娥指出，「限聚令」目的是要避免一大群人的群組聚集，但例如主題公園、戲院、超市雖然會在同一時間有大批人進入，不過入內的人並非同一目的。如果有人號召安排活動，而人數多於8人，則是要規範的活動。

香港特首 港版國安法 林鄭月娥

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