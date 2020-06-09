劉兆佳：「港版國安法」能發揮嚇阻作用

港澳辦副主任張曉明指出，北京推行「港版國安法」，是被反對派與激進分離勢力所逼。對此，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，他認同這番話，且「港版國安法」立法後，詆毀抹黑北京的言論會減少，其真正的作用不是在真正使用，而是有關法律的存在已能發揮嚇阻作用。

港媒星島日報報導，劉兆佳在一個電台節目上分析，張曉明提及維護國家主權、統一，之後才講處理香港亂局，表示如果不制止外部勢力搞亂香港，任何事都不會做到。立「港版國安法」後，北京不需顧慮可能選出想顛覆國家的特首，反而對香港民主有幫助。

另一名民主黨立法會議員塗謹申則不認同「港版國安法」是被反對派所逼出來的，他認為，這是北京研判在9月立法會選舉後，建制派不能再佔多數，導致未來4年都不能立法，因此提早立法。

劉兆佳則對此認為，北京不會只關注立法會選舉而推出港版國安法，這是看輕北京。佔領運動後，北京對國際及香港形勢已作全面研究及分析，相信是有全盤計劃逐步執行。