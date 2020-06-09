反送中周年 王毅與英外交大臣熱線：香港問題慎之又慎

香港反送中運動一周年之際，大陸國務委員兼外交部長王毅與英國外交大臣拉布熱線。王毅表示，香港純屬中國內政，「港版國安法」是為了更好的貫徹「一國兩制」，而回顧中英關係歷史，中國從未干涉英國內政，盼英國也尊重大陸的「憲法」與根據該憲法制定的「基本法」，尊重陸方維護國家安全的正當權利，要求英國在這一問題上要採取慎之又慎的態度。

具大陸外交部網站消息，拉布表示，英方致力於發展與中國強有力的雙邊關係，相信疫情過後兩國合作會迎來廣闊空間，包括在氣候變化、伊朗核等國際和地區重大問題上進一步加強合作。在成熟的英中關係框架下，雙方可以就任何問題坦誠交換意見。英方願就今天深入交流的內容進行仔細思考，本著相互尊重的精神繼續與陸方進行溝通。

王毅在電話中指出，香港國安立法是為了更好貫徹「一國兩制」。大陸全國人大通過的決定第一條就開宗明義闡明：「國家堅定不移並全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針」。這是陸方最高權力機關以人大立法這一最高法律形式，對堅持「一國兩制」的又一次鄭重承諾。我們決不接受所謂國安立法將改變「一國兩制」的無端指責。

王毅說，「港版國安法」要懲治的是極少數嚴重危害國家安全的「港獨」和「暴恐分子」行為，它將更好保障廣大香港市民應有的各項權利和自由，也會讓所有守法的外國人士在香港工作生活的更加安心。

王毅強調，香港現行的資本主義制度不會變，依據「基本法」享有的各項高度自治權利不會變，香港市民的生活方式也不會變。「港版國安法」只會使香港的法律體系更加完備，社會秩序更加穩定，營商環境更加改善。國安立法是「試金石」，如果期待香港長治久安，就理應支持而不必擔心；如果希望「一國兩制」行穩致遠，就理應擁護而不是反對。

王毅說，中英都是聯合國安理會常任理事國，應在遵守國際關係基本準則、不干涉別國內政上作出表率。回顧中英關係歷史，中方從未干涉英國內政，從不對英國國內事務指手畫腳。同樣，陸方也希望英方尊重大陸「憲法」和根據憲法制定的「基本法」，尊重陸方維護自己領土上國家安全的正當權利，尊重北京根據「一國兩制」方針對香港實施的管治，英方在這一問題上務必要採取慎之又慎的態度。