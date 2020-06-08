對澳洲發安全提醒 陸外交部：澳洲歧視華人層出不窮

大陸文旅部日前建議大陸民眾不要前往澳洲旅遊，被問到這樣的決定有何證據？大陸外交部發言人華春瑩8日表示，過去一段時間以來，澳洲國內針對中國、華人乃至亞裔的歧視現象層出不窮，澳洲媒體上有大量報導。

據北京日報新聞網，華春瑩表示，中方有關部門發布赴澳旅行提醒，當然有充分的事實論據。其實仔細關注一下澳洲媒體自己的報導，就可以看得很清楚。過去一段時間以來，澳洲國內針對中國、華人乃至亞裔的歧視現象層出不窮，澳洲媒體上有大量報導。

比如，一些澳洲政客和媒體將新冠病毒稱為「中國病毒」，惡毒篡改中共國旗、國徽圖案；很多在澳華僑華人遭受言語侮辱甚至圍攻傷害；一些華人和亞裔家庭財產遭到破壞，華人和亞裔在日常工作中遭受不公正待遇；在雪梨、墨爾本、布里斯本等多個城市出現帶有對華種族歧視意涵的塗鴉或文字。

澳洲人權委員會統計，今年第一季已有數百名亞裔投訴遭受種族歧視，種族歧視投訴占比高達25%。據澳洲廣播公司報導，4月一周內就發生3起針對華人家庭的種族主義襲擊。新南威爾士州今年1到4月收到241起種族歧視投訴，昆士蘭州警方3月到5月收到22起種族歧視報案。這些難道還不夠有說服力嗎?

華春瑩強調，「中國政府一向本著負責任的態度，提醒中國公民妥善安排出行計畫，做好自身安全防護。我們也奉勸澳洲方面正視問題，採取切實措施維護和保障在澳洲中國公民的安全和權益」。