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中概股在港二次上市 背後有3關鍵原因

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
繼阿里巴巴後，網易、京東確定將回香港二次上市。照片／搜狐網
繼阿里巴巴後，網易、京東確定將回香港二次上市。照片／搜狐網

疫情導致全球經濟發展停滯、美國監管政策持續收緊，加上瑞幸、愛奇藝爆出財務造假風波，中概股被做空，為了避免受到單一市場的限制尋找其他市場。繼阿里巴巴後，網易、京東確定將回香港二次上市。

界面新聞報導，中美關係也會影響中概股在美國金融市場的發展，給在美上市的企業增加監管風險。美國證監會主席曾公開警示中概股風險，稱「現在是暴風雨前的寧靜」。美國監管政策持續收緊，預示著將有更多中概股被做空，也讓中概股公司感到不安。

「企業上市的目的是在股市融資。」大陸國務院參事室特約研究員左小蕾表示，京東目前在美股上市，但存在一個問題，就是部分美國投資者可能對陸企不了解，而上市公司必須得到投資者的關注了解，否則投資者為什麼要買公司的股票。

反觀，香港上市環境相對友好，港交所2018年4月發布的新規生效後，香港交易所新增允許三類公司上市: 一類，尚未盈利的生物科技公司；二類，不同投票權架構(WVR)公司，且符合特定要求。

京東符合第三類，以大中華為業務重心的公司在港實現第二上市：可保留現行VIE結構及不同投票權架構，但需符合以下要求：一、市值大於港幣400億或市值大於港幣100億元，且最近一個財年盈利不少於港幣10億元；二、2017年12月15日前在合資格交易所上市。

第三類讓在美上市的中概股回歸成為可能，允許雙重股權結構公司上市，這就滿足了阿里、京東等公司同股不同權的需求。香港金融市場的持續開放為中概股提供了更多規避風險的可能性。

至於京東為什麼不選擇A股上市？一是A股的准入門檻高，規定條件較多，審核制決定審核時間長；二是同股同權的企業才能在A股上市。另外港股相對於A股來說更加成熟，對互聯網公司上市更加開放。

今年有望掀起中概股回歸潮。中新網報導，阿里巴巴於去年11月回港上市，回歸首日總市值超過港幣4兆元，直到今天，港股市值也保持在港幣4.23兆元。從京東身上可以看到有阿里類似的操作：阿里是去年「雙11」前造勢，而後上市，這次京東也選擇「618」的節點上市。而在阿里上市前，馬雲退位，張勇接任阿里CEO。日前，劉強東也卸任京東法人、執行董事、總經理等職位。

對於香港股市來說，阿里、京東等中概股回歸能夠增加港股交易量，活躍香港股市，可以提高香港股市在全球資本市場的影響力與競爭力，並且吸引更多互聯網企業以及同股不同權企業來香港上市。近日，有關百度、攜程、網易等互聯網公司，有意回港上市的消息也越來多。

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